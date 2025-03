Im Rahmen der ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken am Freitag, den 4. April 25 bietet die Stadtbibliothek Göppingen ein buntes Programm.

Bereits von Donnerstag auf Freitag (3./4. April) findet eine Kuscheltierübernachtung statt. Mutige Kuscheltiere dürfen am 3.4. bis 18 Uhr mit Namensschild abgegeben werden und am 4.4. ab 12 Uhr abgeholt werden. Die Kuscheltierbesitzer erfahren dann anhand eines Briefes, Fotos und einer Urkunde was die Tiere in der Nacht erlebt haben.

Ab14 Uhr findet ein Quiznachmittag im neuen Mehrzweckraum im Untergeschoss statt. Für Grundschulkinder haben die Bibliotheksmitarbeiter ein Blue Bot-Quiz vorbereitet: im Team Quizfragen beantworten, Blue Bot Computer programmieren und zur richtigen Antwort fahren lassen. Ab 14 Uhr startet halbstündlich bis 15.30 Uhr jeweils ein Durchgang mit 4 Teams. Danach sind Jugendliche und Erwachsene eingeladen ihr Wissen beim Pub-Quiz im Bibliotheksstil zu testen. Um 17 Uhr beginnt die Quizrunde, ob einzeln oder in Teams, ob mit einem Kaffee oder einem Kaltgetränk – Unterhaltung ist garantiert. Ende des Quiznachmittags ist ca. 18.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, Getränke können in der Bibliothek erworben werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das gesamte Programm der Nacht der Bibliotheken ist zu finden unter www.nachtderbibliotheken.de