Teste dein Wissen und stell dich der Herausforderung bei unserer spannenden Quiznight mit Bierbörse!

Während du mit deinem Team um den Sieg kämpfst, kannst du an der Bar aus einer Auswahl an Getränken wählen – mit schwankenden Preisen, ganz wie an der Börse.

Ob cleveres Taktieren oder einfach nur Spaß am Spiel, dieser Abend verspricht beste Unterhaltung.

Für reichlich Rätselspaß und kühle Getränke ist gesorgt.

Wir freuen uns auf euch!