Ein Duell, von Tim Etchells

Dieser Theatertext ist kein Stück, sondern jede Aufführung entsteht aus dem Moment heraus. Im Zentrum stehen zwei Schauspieler*innen, die ausgestattet sind mit unzähligen Fragen. Die Fragen oszillieren zwischen Intimität und Sachlichkeit, zwischen Wissen und Gewissen. Nach definierten Regeln werden im Spiel die Rollen von fragender und antwortender Person ständig getauscht. Die Kunst liegt in der Improvisation – denn auf jede Frage muss es eine Antwort geben. Quizoola navigiert die Darsteller*innen unvermeidlich in die Zone unserer Sehnsüchte, unseres Unterbewusstseins, unserer Ängste, aber auch in Fantasiewelten. Alles ist und bleibt im Spiel. Freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche Performance zwischen Quizshow, Verhör, Paartherapie und Comedy. Kein Abend gleicht dem anderen.

Hannah im Hof und Rino Hosennen, die in einer dreiwöchigen Probenphase und einer ersten Aufführungsserie die Spielprinzipien erkundet und erforscht haben, laden im neuen Jahr jeweils ein weiteres Ensemblemitglied vom Theater Lindenhof für eine Aufführung in den Ring. Am Fr. 27.1. fordern sie Franz Xaver Ott heraus, am Mi., 01.3. dann Stefan Hallmayer.

Es spielen: Hannah Im Hof und Rino Hosennen, Schauspieler*innen der ZHdK Zürich im Studiojahr

Inszenierung und Bearbeitung : Johannes Schleker

Premiere: 3. Dez. 2022

Verlag: Aufführungsrechte beim Rowohlt Theater Verlag, Hamburg