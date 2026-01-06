QUO VADIS BILDUNG?

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl im Wahlkreis Tübingen.

Der GEW-Kreisverband Reutlingen/Tübingen lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg ein. Im Mittelpunkt stehen bildungs-, gesellschafts- und landespolitische Themen. Diskutiert wird mit den Kandidatinnen und Kandidaten der demokratischen Parteien im Wahlkreis 62 – Tübingen. Die Veranstaltung wird moderiert von Angela Keppel-Allgaier und von der Wüste Welle unterstützt und übertragen. Das Publikum ist ausdrücklich eingeladen, Fragen und Anregungen einzubringen.