Quo Vadis Terra

Temperaturen von 48° und orkanartiger Starkregen – ist das noch „Wetter“ oder schon „Klimakrise“? Wetter spüren wir täglich – Regen, Sonne, Wind etc. Hinter dem Wetter aber steht das Klima. Und das verändert sich. Weshalb wir den Klimawandel auch im täglichen Wetter mehr und mehr spüren: Starkregen, Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen.

Wie hängen Extremwetterereignisse und Klimawandel zusammen? Worauf müssen wir uns einstellen? Wie wird sich das Wetter weltweit verändern? Was heißt das für unsere Region? Und was können wir aktiv tun?

Wir hören Impulse von und tauschen uns aus mit: Harry Röhrle (Wetterreporter SWR Landesschau), Timo Saier (Städtisches Weingut Stuttgart), Fachleuten der Uni Hohenheim

Moderation: Stefan Siller (bekannt aus „SWR1 Leute“)