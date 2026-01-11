Quotime – Status Quo Tribute Band

Nach ihrem starken Auftritt im letzten Jahr kehrt QUOTIME zurück in die Belinda.

Die Status-Quo-Tribute-Band um Gitarrist Kai-Uwe Scheffler tourt seit Jahren erfolgreich durch halb Europa und bringt ein Stück Rockgeschichte mit voller Energie auf die Bühne.

Gemeinsam mit Stefan Furtner (Gitarre), Thomas Gropp (Bass) und Michael Schreiner (Drums) liefern die vier Musiker eine druckvolle Rock-Show mit Klassikern wie „Rockin’ All Over The World“, „Whatever You Want“ oder „Down Down“. Dabei beschränkt sich QUOTIME nicht nur auf die großen Hits: Auch frühe Songs aus der Anfangszeit von Status Quo, darunter „Matchstick Men“, gehören fest zum Set.

Seit ihrer Gründung 2009 hat QUOTIME mehrere hundert Konzerte gespielt und sich einen Ruf als meistgebuchte Status-Quo-Tribute-Band erarbeitet. Wer sie 2025 bereits in der Belinda erlebt hat, weiß: Hier stimmen Sound, Spielfreude und Stimmung.

Freu dich auf ehrlichen Rock, treibende Riffs und packende Gitarrenduelle – wenn es wieder heißt: „Quo, Quo, Quo!“