Rätsel-Spaß für die ganze Familie

An ausgewählten Sonntagen lädt der Skulpturenrundweg der Köpfe am Korber Kopf zur Rätseltour ein.

Im Rahmen der Jubiläumsrunde "20 Jahre Köpfe" können sich Familien mit Kindern jeden Alters sowie Großeltern, Freunde und weitere Interessierte jeweils zwischen 14:00 und 16:00 Uhr an Standortpunkt 1 des Skulpturenrundwegs einfinden. Dort werden alle Rätselfans von Heike Scharmann vom Erlebnislabor empfangen. Sie erklärt die Rätseltour und übergibt den Teilnehmenden den dafür benötigten Materialbeutel.

Dann kann es losgehen: Das Rätselraten findet an allen zehn Standorten des Rundwegs statt. Überall werden die Kunsträtsel-Begeisterten vom freundlich lächelnden Professor Schussel erwartet – einer Comicfigur, die über QR-Codes weitere Anweisungen gibt. Wer am Ende der Tour das Lösungswort gefunden hat, kennt nicht nur alle zehn Skulpturen, sondern wird zudem mit einer kleinen Überraschung belohnt.