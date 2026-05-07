Räuber! Freiluft Audiowalk-Theatererlebnis

Schiller gehört untrennbar zu Stuttgart. Hoch über der Stadt, am nordwestlichen Bopser-Hang, steht die Schillereiche. Sie wurde 1865, zum 60. Todestag des Dichters, von begeisterten Stuttgarter Bürgern gepflanzt und wuchs rasch zu einem mächtigen Baum heran. Der Waldweg führt weiter hinein in das Dickicht des Bopserwaldes – einst Rückzugsort echter Räuber. Genau hier soll der junge, rebellische Friedrich Schiller im Jahr 1781 seinen Freunden, den jugendlichen Freiheitsschwärmern, aus dem Manuskript seines Sturm-und-Drang-Dramas „Die Räuber“ vorgelesen haben – voller Leidenschaft und Aufbegehren.

Ein Audiowalk verbindet Literatur und Natur, klassisches Literaturwerk mit unserer Zeit, schafft eine Brücke, die Vergangenheit mit dem heutigen Tag verbindet. In einer Waldkulisse, wo bis 1933 Räuber hausten, schenkt er dem Publikum ein Hautnaherlebnis. Kopfhörer, die individuelle Audioerlebnisse bieten, die auf bestimmte Positionen im Wald abgestimmt sind, begleiten mit Klanginstallationen, Geräuschen, Musik und Stimme, um so eine immersive Erfahrung zu schaffen. An einigen Stationen treten die Schauspieler auf, die Szenen, aus dem Stück darstellen, an anderen werden spielerisch in einer interaktiven Form Informationen zu dem Stück und seiner Zeit, Geschichten über Schiller, die Region oder die Bedeutung des Waldes gegeben, um eine Verbindung zwischen Natur und Kultur und unserer Zeit zu schaffen. Ein sommerliches Theatererlebnis im Wald mit modernen Medien und Schauspiel!

Treffpunkt Haltestelle Ruhbank/Fernsehturm (U7/U8/U15, Bus 70).

(Ecke Georgiiweg/Mittlere Filderstrasse)

Für mit dem Auto Angereiste gibt es viele kostenlose Parkmöglichkeiten.

Denken Sie an Trinkwasser und festes Schuhwerk.

Die Veranstaltung ist nicht barrierefrei, die Route beinhaltet unebenes Gelände.