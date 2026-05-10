Für Kinder bis 6 Jahre.

Der Räuber Hotzenplotz schlägt wieder zu – und diesmal hat er es auf die heißgeliebte Kaffeemühle der Großmutter abgesehen! Für Kasper und Seppl ist sofort klar: Dieses Unrecht muss gesühnt werden. Mutig machen sich die Beiden auf die Jagd, doch schneller als gedacht geraten sie selbst in große Gefahr. Während Seppl für den berüchtigten Räuber schuften muss, landet Kasper beim unheimlichen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Zum Glück gibt es noch die gute Fee Amarylis, die ihnen mit Magie, Witz und Herz zur Seite steht.

Freuen Sie sich auf ein Abenteuer voller Spannung, Humor und Fantasie – ein Familienerlebnis, das Groß und Klein begeistert und mit liebevollen Charakteren und viel Charme verzaubert. Hier wird mitgefiebert, gelacht und gestaunt!