Räuberführung & Henkersmahl - der Sonnenwirtle von Ebersbach

1760 ging in Vaihingen an der Enz der meistgesuchte Räuber seiner Zeit ins Netz der Behörden.

Wer war dieser Mann, der 1729 in Ebersbach als Friedrich Schwahn geboren und später steckbrieflich gesucht wurde? Als Sohn wohlhabender Eltern hätte ihm irgendwann ein stattliches Erbe erwartet, doch alles kam ganz anders. Am 30. Juli 1760 wurde er mit dem Rad hingerichtet. An Originalschauplätzen in Ebersbach erfahren Sie mehr über diese historische Gestalt, die Friedrich Schiller, Hermann Kurz und zuletzt Eva Württemberger literarisch inspiriert hat.