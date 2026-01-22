„Nach seiner ausverkauften ersten Headliner-Tour 2024 und dem letzten Album „TRAMINER R“ kehrt rémi.fr im Frühjahr 2026 mit seiner bisher größten Tour zurück in die Clubs.

Mit im Gepäck: neue Songs von seiner im Herbst 2025 erscheinenden EP, vertraute Hits wie „BOSSA NOVA BOUNCE“ und „sie liebt mich (nicht)“ – und wie immer jede Menge Emotion, Witz und Rémi.

Wer glaubt, schon zu wissen, was man erwarten kann, sollte sich auf Überraschungen gefasst machen: neue Arrangements, eindrucksvolles Live-Setup, Special Guests und ein visuelles Konzept, das genauso unvorhersehbar wie charmant wird.

Natürlich steht auch dieses Mal wieder Pablo Rochat als Produzent, Musiker und Bühnenpartner an seiner Seite – kongenial wie immer und dieses Mal noch druckvoller.

Vom Hechtviertel in Dresden bis nach Wien, Zürich und Hamburg – rémi.fr spielt sich im Februar 2026 quer durch den deutschsprachigen Raum. Eine Tour zwischen Bossa, französischer Nonchalance und sächsischem Charme!

rémi.fr live – das sind keine Wiederholungen, sondern Fortschreibungen. Wer ihn verfolgt, weiß: Stillstand gibt’s nicht und jedes Jahr wird ein nächster Schritt gemacht zusammen seiner Community.

Wer dabei sein will, sollte nicht zu lange warten – diesmal wird’s noch intensiver.