Róisín Murphy is back! Mit ihrem neuen Album „Róisín Machine“ im Gepäck kommt die Alternative-Pop Ikone im Herbst 2021 für fünf Shows nach Deutschland!

Anfang Oktober veröffentlichte Róisín Murphy ihr neues Studioalbum „Róisín Machine“, ihr bisher wohl euphorischstes Album, gespickt mit Dancefloor Hits und reichlich Club Nostalgie. Das Album entstand in enger Zusammenarbeit mit dem englischen Hous Pionier Richard Barratt aka DJ Parrot. Das Ergebnis ist eine perfekte House Platte, die uns in Social Distancing Zeiten die Clubs umso mehr vermissen lässt, jedoch genauso gut auf der heimischen HiFi-Anlage funktioniert.

„Róisín Machine“ ist übrigens so etwas wie ein Langzeitprojekt. Vor über 10 Jahren haben Róisín und DJ Parrot begonnen, die ersten Songs zu schreiben und aufzunehmen. In der Zwischenzeit veröffentlichte Róisín 2015 sogar noch ihr für den Mercury Price nominiertes Album „Hairless Toys“, gefolgt von ihrem vierten Studioalbum „Take Her Up to Monto“ im Jahr darauf. Insgesamt fünf Alben hat die irische Ikone in ihrer 16-jährigen musikalischen Solo-Laufbahn somit veröffentlicht. Bekannt wurde Róisín als Sängerin des Duos Moloko, dessen Song „Sing It Back“ Clubgänger auf der ganzen Welt kennen sollten. Nun kommt Róisín Murphy in Herbst endlich wieder auf Tour und besucht uns für fünf Shows auch in Deutschland!