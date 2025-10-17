Römer Kirbe

Von Freitag bis Sonntag zieht es alle Kirbefans wieder in die Rommelshausener Ortsmitte. In zwei Festzelten kümmern sich viele Vereine – wie z. B. auch der Gewerbeverein Kernen um das leibliche Wohl.

Livebands sorgen abends für die passende Partystimmung. Ein Krämermarkt, ein verkaufsoffener Sonntag – wie gewohnt organisiert vom Marketingverein Freundliches Kernen – mit vielen Attraktionen und ein Kinderprogramm mit kleinem Jahrmarktrummel runden das Wochenende ab. Wie in den Vorjahren steht das Fröhliche Weinzelt der Fußballabteilung des Sportvereins Rommelshausen direkt in Verlängerung des Bürgerhauses sowie das Kirbezelt auf dem Festplatz in den Kirchgärten, das vom Musikverein, der Turnabteilung, dem DRK und Gewerbeverein gemeinsam bewirtet wird.