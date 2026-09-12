Römer Kirbe

Der Freitag startet traditionell mit dem Kirbemarkt und der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Benedikt Paulowitsch.

Danach geht’s musikalisch weiter: Der Musikverein Rommelshausen sorgt im Kirbezelt für den Auftakt, während im „Fröhlichen Weinzelt“ Rock und Partyklassiker den ersten Kirbeabend prägen.

Am Samstag gehört die Bühne zunächst den Vereinen. Zwei Bands, zwei Sounds, ein gemeinsames Ziel: pure Kirbe-Stimmung.

Der Sonntag steht im Zeichen von Familie und Gemeinschaft. Nach dem ökumenischen Gottesdienst füllt sich das Festgelände mit Kinderflohmarkt, Mitmachaktionen und Musik. Zum Frühschoppen gibt es musikalische Begleitung, nachmittags zeigen örtliche Vereine ihr Können. An Sonntagabend klingt das Festwochenende mit schwungvollen Klängen aus.