Rückblick auf die Literaturtage, Ausblick auf die Literatur!

Der krönende Abschluss der 43. Baden-Württembergischen Literaturtage ist zugleich Rück- wie auch Ausblick:

Zusammen mit Oberbürgermeister Udo Glatthaar und Tourismusdirektor Kersten Hahn, lässt das kuratorischen Team des Festivals, Beatrice Faßbender und Ulrich Rüdenauer, die vergangenen vier Wochen Revue passieren.

Vor allem aber ist dieser Nachmittag vier Autorinnen und Autoren gewidmet, die gewissermaßen für Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Literatur stehen: Natalja Althauser, Sabine Eschbach, Luca Kieser und Jan Snela wurden 2026 für ihre aktuellen Romane mit den Literaturstipendien des Landes ausgezeichnet. In kurzen Lesungen und Gesprächen – moderiert von Lotta Mayer vom Stuttgarter Literaturhaus – stellen die vier ihre Werke vor.

Und im Anschluss sind Sie, liebes Festivalpublikum, auf ein Glas Sekt eingeladen, um noch einmal auf die Baden Württembergischen Literaturtage anzustoßen.

In Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.