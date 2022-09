Rückenschmerzen - Ursachen, Symptome und Therapie

Rückenschmerzen gehören in Deutschland zu den häufigsten Schmerzen überhaupt. Andauernde Belastungen oder Fehlhaltungen, mangelnde Bewegung oder Übergewicht können zu solchen Schmerzen führen. Wann sind es Bagatellen, wann ist es ein Warnsignal? So vielfältig die Ursachen von Rückenschmerzen sein können, so vielfältig sind die modernen Behandlungsmethoden. In den meisten Fällen kann dem Patienten auf konservativem Wege geholfen werden. Unter bestimmten Umständen kann eine Operation erforderlich sein. Der Referent berichtet über sinnvolle Maßnahmen unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der Schmerzforschung. Die zahlreichen Möglichkeiten einer fachkundigen, an den Beschwerden des Patienten angepassten Therapie werden erläutert. Klare Kriterien für den selbstbestimmten Umgang mit den unüberschaubaren Meinungen der Medien werden vermittelt.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.