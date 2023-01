Rückenschule für Kinder im GZE Eningen

Bewegungstraining im Projekt Bewegung und Mobilität des AK Gesunde Gemeinde geht in die nächste Runde.

Der Kangoo Club, die Rückenschule für Kinder, wurde in Anlehnung an die Therapie des Schweizer Arzt und Therapiemediziner Dr. Alois Brügger aufgebaut. Die Kurse werden bereits vielfach erfolgreich angewandt. So sind diese auch als sinnvolle Präventiv-Maßnahme zertifiziert. Die zentrale Prüfstelle Prävention hat dieses Sigel vergeben – daher werden bis zu 80% der Kosten von den Krankenkassen getragen.

Die Rückenschule startet am Montag, den 30. Januar in den neuen Praxisräumen im GZE - Gesundheitszentrum, In der Raite 4, Eningen. Es werden Kurse für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, immer Montag um 16:10 Uhr angeboten.