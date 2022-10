Rüdiger Bertram: Der Pfad

Frankreich 1941: Wie so viele andere Flüchtlinge, die von der Gestapo gesucht werden, sitzen der 12jährige Rolf und sein Vater in Marseille fest, weil sie keine Ausreisegenehmigung erhalten.

Ihr Ziel ist New York, wo Rolfs Mutter auf sie wartet. Der einzige Weg in die Freiheit ist ein steiler Pfad über die Pyrenäen. Fluchthelfer Manuel, ein Hirtenjunge kaum älter als Rolf, soll sie über die Berge führen. Heimlich nimmt Rolf seinen geliebten Hund Adi mit, und so machen sie sich zu viert auf den gefährlichen Weg in eine ungewisse Zukunft.

Rüdiger Bertram wurde 1967 in Ratingen geboren und arbeitete nach seinem Studium zunächst als freier Journalist. Heute schreibt er Drehbücher und hat zahlreiche erfolgreiche Bücher für Kinder veröffentlicht. Sein Buch „Der Pfad“ wurde ver?lmt und hat in diesem Jahr den

Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm gewonnen. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt der erfolgreiche Autor in Köln.

Für Geschichtsinteressierte ab 12 Jahren