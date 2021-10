× Erweitern Rüdiger Hoffmann

Versprochen: ab jetzt ist „alles MEGA“. Auch bei Ihnen! Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchenclub oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen.

In seinem mittlerweile 13. Programm nimmt der „Godfather of Comedy“ mit dem ihm eigenen nüchternen Blick auf alle Dinge des Lebens, die wirklich wichtigen Fragen des Alltags unter die Lupe: Kann man in Zeiten der Wohnungsknappheit den heimischen Saunakeller als Themenzimmer vermieten? Und muss man dabei erwähnen, dass die wöchentliche Sitzung des Saunaclubs trotz Untervermietung fortgesetzt wird?

Wenn Sie wissen wollen, wie das Untermietercasting für alle Beteiligten ein voller Erfolg wird, wie man aus Yogis Stichflammenwerfer macht und wen Rüdiger Hoffmann neulich im Swingerclub getroffen hat, dann sind Sie in „alles MEGA“ genau richtig. Von schwarzen Presswürsten auf der Fetischparty, über Sex wie im Märchen bis zu nachhaltigem Urlaub – Rüdiger Hoffmann gibt unverblümte Einblicke in das Leben seiner Mitmenschen und sorgt mit seinem ganz speziellen Blick aufs Wesentliche und seinem unnachahmlichen Highspeed an Langsamkeit dafür, dass seine Pointen sich bis zur Lachmuskelexplosion entfalten und der Humor voll ins Schwarze trifft.

Ticketinformationen: Erhältlich telefonisch über den Easy Ticket Service unter 0711-99 799 999. Schüler & Studenten erhalten 10% Rabatt, Kunden der Kreissparkasse erhalten 20% Rabatt unter Angabe des Stichwortes „Kreissparkasse Böblingen“ und Begleitpersonen von schwerbehinderten Menschen erhalten kostenfreien Zugang.