„Gottvater der deutschen Comedy“, „Superstar der Spaßgesellschaft“,„Lustigster Westfale seit Eugen Drewermann“so würde sich der bescheidene Rüdiger Hoffmann natürlich niemals selbst bezeichnen. Aber es nützt ja nichts: Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Denn der Paderborner gehört in der Tat seit Jahrzehnten zu den absoluten Top-Künstlern der Comedy-Szene. Das Resultat seiner bis heute ungebrochenen Popularität: Goldene Schallplatten, ein treues Millionenpublikum und sogar ein Auftritt im Vorprogramm der Rolling Stones. Zurzeit begeistert er sein Publikum mit dem aktuellen Programm „Ich hab‘s doch nur gut gemeint …“ Fester und stets umjubelter Bestandteil jeder Show ist der Zugabenblock, in dem Rüdiger Hoffmann einige seiner legendären Klassiker präsentiert. Jetzt bietet Rüdiger Hoffmann allen Fans guter Comedy erstmals die geballte Ladung: mit einem prallvollen BEST OF seines Schaffens.

Vorverkauf: 29,50 Euro (inkl. Gebühren) · Abendkasse: 29,50 Euro (inkl. Gebühren)

Reihenbestuhlung mit freier Platzwahl