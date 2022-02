Rüdiger Safranski - Einzeln sein

Jeder Mensch ist zunächst einmal ein Einzelner. Das kann zur Belastung werden, vor der ein Leben in Gemeinschaft schützt, das kann aber auch den Ehrgeiz wecken, die eigene Individualität zu kultivieren.

Zwischen beiden Polen unserer Existenz hat es immer wieder eindrucksvolle Versuche gegeben, einzeln zu sein. Davon erzählt Rüdiger Safranski in seinem neuen Buch – von Michel de Montaigne und über Rousseau, Diderot, Kierkegaard und Thoreau bis zur existentialistischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Wie weit ertragen wir es, Einzelne zu sein – eine Frage, die sich ganz überraschend in unser alltägliches Leben gedrängt hat. Für sein in 26 Sprachen übersetztes Werk wurde Rüdiger Safranski u.a. mit dem Thomas-Mann-Preis (2014), mit dem Ludwig-Börne-Preis (2017) und dem Deutschen Nationalpreis (2018) ausgezeichnet. Zuletzt erschien: „Hölderlin“ und „Klassiker!“ (zusammen mit Michael Krüger und Martin Meyer). Rüdiger Safranski lebt in Badenweiler.

Eine Veranstaltung des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus e.V.