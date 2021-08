R.A.W. "Real Amazing Women"

Scala Kultur Live gGmbH R.A.W. "Real Amazing Woman"

Die RAW-Reihe ist ein neues Format, das die Frauen im Musikbusiness hervorhebt und unterstützt. Am 17.09.2021 werden die Indie-Pop Band Blond und die Hip- Hopper`in Rote Mütze Raphi eine Doppel-Headliner Show bei uns im Scala geben! Das wird ein wirklicher verrückter Abend, mit der Hoffnung, dass wir wieder alle tanzen dürfen.

Um das Ganze abzurunden und etwas persönlicher und auch individueller zu gestalten, werden die Acts nachmittags zwischen Soundcheck und Einlass auf eine sehr persönliche Weise interviewt (Online abrufbar). So besteht die Möglichkeit, den Menschen hinter der Künstlerin kennenzulernen, um sie dann später live in Aktion zu erleben.

RAW – real amazing women (Lena & Maeva)

Blond

Offensichtlich bietet eine Stadt wie Chemnitz, die wie kaum eine andere für Brüche und Spannungen steht, einen idealen Nährboden für künstlerische Aktivitäten der besonderen Art. Die Band Blond liefert mit ihrem Debüt-Tonträger „Martini Sprite“, mit ausschließlich deutschen Lyrics, die Zustandsbeschreibung einer unruhvollen ostdeutschen Jugend. In atemberaubender Geschwindigkeit verwandelte sich die Kinderzimmerformation Blond, bestehend aus Lotta Kummer, Nina Kummer und Johann Bonitz, in eine veritable Showgröße.

Die Kombination aus verschiedenen, scheinbar unvereinbaren Welten ist sowohl inhaltlich als auch in der Live-Performance eine BLOND-Spezialität und bietet den sogenannten Las Vegas Glamour. Themen wie Mansplaining, Generation Tinder, Raststättenromantik und üble Regelschmerzen liegen in ihrer Bedeutung für die Band gleich auf und werden feministisch betrachtet, ohne das Wort „Feminismus“ einmal zu benutzen. Formationstanz und Rapgesang, Powerpop und Zauberkunst gehören bei Bühnen-Auftritten schon lange zusammen.

Rote Mütze Raphi

Raphi liebt Rap und Musik mit urbanen Einflüssen, sie ist nicht die klassische „Barbie“ die gerne prahlt, ihr ist es wichtig echt und authentisch zu sein – im Leben und wenn sie Musik macht.

Seit Raphi 12 ist lädt sie Videos hoch. Mit 14 begann sie eigene Texte zu schreiben und 2019 schließlich auch damit diese auf den entsprechenden Kanälen zu veröffentlichen. Damit gewann sie viele neue Fans und Follower. Raphi sagt „seitdem hat sich viel verändert für mich“. Es geht ihr besser als früher und sie hat durch die Musik viele Menschen kennengelernt die sie unterstützen und hinter ihr stehen. In erster Linie verarbeitet Raphi ihre Gefühle in den Songs - es ist ein Art Therapie für sie. Ihre Debut-Single „C’est la Vie“ die auf dem Label ihrer Produzenten katapultierte Raphi direkt mitten rein in die deutsche Musikszene. Ihre Songs wurden 2020 weit über 10 Mio mal gestreamt und die Videos millionenfach geklickt.

Ihre Musik ist voller Schmerz, Wut aber auch guter Laune, denn sie ist trotz aller Tiefschläge ein lebensfroher, motivierter Mensch mit Hoffnungen, Zielen und Träumen. Eine (fast) ganz normale 19-Jährige eben.