R&B Caravan feat. Tommie Harris & Kai Strauss

Die Band verbindet den klassischen Swingstil der 1940er mit dem Rhythm & Blues der 1950er Jahre -mit dem typisch mitreißenden (Tanz) Beat, der in die Beine geht! Diese musikalische Mischung wurde in den 50er-Jahren vor allem unter der schwarzen Bevölkerung der USA bekannt und äußerst populär.Mit R&B Caravan hat sich eine heiße Combo zusammengefunden, die pure Energie verströmt und swingt "until the cows come home" - die Gruppe legt großen Wert auf stilechte Darbietung und musiziert in angenehmer, transparenter Lautstärke, mit dem Gespür für nuancenreiches Zusammenspiel der Instrumente. Die Kernkarawane bringt zwei überragende Special Guests mit: den 83-jährigen Sänger Tommie Harris aus Alabama, der seit mehr als 50 Jahren in Deutschland lebt und den Osnabrücker Gitarristen Kai Strauss, der schon letztes Jahr das Adlerpublikum mit seinen Electric Blues Allstars begeisterte. Let's groove the blues all night!!

Eine Reservierung per E-Mail (info@adler-meidelstetten.de) wird empfohlen.

Es gilt die dann aktuelle Corona VO Baden Württemberg, siehe auch

https://www.adler-meidelstetten.de/downloads/corona-2021-oeffnung.pdf