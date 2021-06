In den Sommerferien gibt es wieder die (R)Auszeit für Kinder der 1. bis 6. Klasse. Vom 29. Juli bis 4. August treffen sich Kinder zum Nachmittagsprogramm an verschiedenen Orten in Plattenhardt. Dich erwarten Spiel, Spaß, Gemeinschaft, nette Mitarbeitende und starke Geschichten aus der Bibel.

Anmeldungen sind unter www.kirche-plattenhardt.de möglich. Wir hoffen, dass uns ähnliche gesetzliche Vorgaben gegeben werden wie im Coronasommer 2020.