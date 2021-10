Die nahe Zukunft ist voller Verheißungen: Gentechnisch optimierte Menschen werden genauso selbstverständlich zum Leben gehören wie superintelligente Haushaltsgeräte. Doch wie wird es sich anfühlen, wenn die Technologie die Kontrolle übernimmt? „(R)Evolution“ begleitet fünf Menschen durch ihren Alltag mit dem smarten Sprachassistenten Alecto: Alecto bestellt Essen, bevor sein Besitzer artikulieren kann, worauf er Appetit hat und leitet das morgendliche Meeting der intelligenten Küchengeräte. Er simuliert menschliche Nähe, bevor Einsamkeit überhaupt als solche spürbar wird und bucht die Paartherapie, bevor die Beziehungsprobleme zutage treten.

Die Theatermacherin Yael Ronen verhandelt große gesellschaftliche Umwälzungen in persönlichen Geschichten. In ihrem neuesten Stück lässt die „lustigste Frau des deutschsprachigen Theaters“ (Spiegel Online) intelligente Systeme die Kontrolle übernehmen und schickt ihre Figuren in ein irrwitziges Zukunftsszenario. Wie verändert die digitale Revolution unsere Gesellschaft? Wird der Mensch die Krone seiner eigenen Schöpfung – oder einfach nur überflüssig?