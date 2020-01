Eine Frau findet sich in einem Raum wieder, den sie nie zuvor gesehen hat, der ihr völlig unbekannt ist. Sie sitzt an ihrem Tisch, auf ihrem Stuhl, aber nicht in ihrem Zimmer. Sie kann nicht begreifen, wie sie hierhergekommen ist, in diesen seltsamen Raum ohne Aussicht und ohne Ausgang. Dennoch bemüht sie sich, die geheimnisvolle Situation, in die sie geraten ist, zumindest ein wenig zu verstehen. Trotz all ihrer Verwirrung versucht sie, so etwas wie eine Logik und die ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften dieses Ortes zu erfassen, der allem Anschein nach ein eigenständiges Wesen zu sein scheint. In diesem Zimmer geht ganz offenkundig etwas vor. Vielleicht etwas von schwerwiegender Bedeutung.