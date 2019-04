You never walk alone …

Hanns Dechant, Stefan „Smokie“ Kowa und Reinhard Magin, Band-Mitglieder der bekannten Krautrock-Szene-Band „Tyburn Tall“ haben sich mit der Heidelberger Rockröhre Stefanie Litschauer und dem schwäbischen Studiomusiker Peter Gallmetzer als „Rocksündikat“ neu formiert und sind rockig – bluesig auf deutschen und internationalen Bühnen unterwegs.Mit klassischen Rock-Songs – und rockigen Blues-Songs - handmade – begeistern sie Rock- und Bluesfans immer wieder aufs Neue!