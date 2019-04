Richter and Friends

Das Projekt ist spontan entstanden und widmet sich der elektrischen Gitarrenmusik. Stilistisch bewegt sich die Musik zwischen Blues & Rock. An der elektrischen Gitarre ist Jörg Powileit, eventuell bekannt durch „Will -o‘- the Wisp“ oder „Coffee & Strings“ zu hören. Weitere Gitarren spielt Wido Weber, der schon in verschiedenen Country-, Singersongwriter- und Rockprojekten mit gewirkt hat. Am Schlagzeug sitzt Ralph Schickle der ebenfalls seit vielen Jahren mit verschiedenen Bands gespielt hat. Bass spielt Markus Richter, der dem einen oder anderen vielleicht durch „Coffee & Strings“ bekannt ist und diesem Projekt seinen Namen lieh. Die ursprüngliche Besetzung wird durch Anna Lusiewicz Gesang und Alexander Schulz akustische Gitarre und Gesang, der Letztere eventuell bekannt durch „The Mercy Rebels“ unterstützt. Auf jeden Fall wird dies ein interessanter Abend für Freunde der Gitarrenmusik.