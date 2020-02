Residents am Mixer

Es gibt viele Dinge die uns gefallen, aber es gibt drei Dinge, die wir am meisten mögen: ... Musik, Musik und Musik, deswegen überlassen wir heute nichts dem Zufall und lassen drei ran, die es einfach am Besten können. Die Buko-Residents kommen, sammeln dich und dein Bewusstsein mit wohlklingenden Melodien ein um die Ekstase und deine Entspanung in einem Bass-Feuerwerk über der Tanzfläche wieder zu entladen...hört sich sexy an und, ja - dass ist es für alle elektronischen Nachtschwärmer auch, wie sonst hätte ein Techno-Schuppen in der heutigen Zeit so lange überleben können?! Also, komm vorbei und feier eine legendäre Buko-Nacht mit unseren und deinen Jungs...freier Eintritt für Early-Birds, bis 01.30 Uhr, ist da natürlich musikalische Ehrensache.