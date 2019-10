Ursprünglich wollte die Holger-Weitz-Band lediglich eine Handvoll Songs aus ihrem über 100 Stücke umfassenden Live-Repertoire für eine Demo-CD aufnehmen. Das Arrangieren, Experimentieren, Einspielen und Abmischen hat der Band aber so viel Spaß gemacht, dass nun in Eigenregie eine ausgewachsene CD entstanden ist. "Rainy Days" enthält neben Arrangements von bekannten und weniger bekannten Songs aus vielen Jahrzehnten Rock- und Pop-Geschichte auch zwei neue Werke von Holger Weitz sowie zwei neu eingespielte Stücke aus der ersten CD "Modern World". Mit den insgesamt 16 Titeln zeigen die vier mittlerweile durch zahlreiche Live-Gigs bestens aufeinander eingespielten Musiker ihre enorme Bandbreite. Diese spannt sich vom eigenwilligen "Zombies" (komponiert von Holger Weitz), das die Situation alter Menschen in Pflegeheimen thematisiert über den ungewöhnlich rockigen, ebenfalls selbst komponierten Titelsong "Rainy Days" bis zum Country-Blues Klassiker "Mojo Working", welcher mit Resonanzgitarre, Halbakustikbass, Cajón und der einzigartigen DIY Cardboard Box Bassdrum eingespielt wurde. Die CD wird offiziell im Rahmen der Sinsheimer Kulturtage vorgestellt. Die Holger-Weitz-Band brennt darauf, alle Songs live zu präsentieren und ist überaus gespannt auf die Reaktionen der Fans und des Publikums.