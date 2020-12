Rainer von Vielen (D)

Die Allgäuer Vorzeigeband Rainer von Vielen mit Namensgeber Rainer (Gesang, Texte, Akkordeon und Mund-harmonika), Mitsch Oko (Gitarre und Gesang), Dan le Tard (Bass, Kontrabass und Gesang) und Jürgen Schlachter (Schlagzeug) sind im Zuge der Veröffentlichungen ihres ersten Live-Akustik-Albums ALLES MIT ALLEM auf großer Tour unterwegs.

Die vier Musiker adaptieren die Feinheiten ihrer eigenen Songs und transformieren so das Gesamtwerk der Band zu einem Opus ernster Musik. So werden Punk-Kracher zu poetischen Balladen. Die Band löst mit ihren Unplugged-Versionen die gewohnte Struktur auf, verzichtet auf Computer und E-Gitarren. Sie baut so das Instrumentarium um Mundharmonika, Kontrabass und Akkordeon aus, wobei kleine kammermusikalische Pop-Sinfonien entstehen. Diese treffen auf die emotionalen Tanzlieder der Band – ein Konzertabend mit getragenem Beginn und furiosen Ende.

Im Zentrum des Konzertes stehen jedoch die Texte auf einem Kontinuum zwischen Brechtscher Revolutionslyrik und poprelevanten Stadionhymnen. Bisher unveröffentlichte Stücke treffen auf neue Versionen alter Rainer von Vielen Klassiker. So ist zum Beispiel GEGEN VERFÜHRUNG gar ein Gedicht Bertolt Brecht’s: mit offizieller Genehmigung des Suhrkamp-Verlags durfte die Band das Werk des Dramatikers vertonen.

www.rainervonvielen.de