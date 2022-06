Raaga Festival im Mehrangarh Fort in Jodhpur

Ein dreitägiges Raaga-Festival, kuratiert von Nawab Khan, fand im März 2021 mit hochrangigen Künstlern aus Mumbai statt.

Es war ursprünglich in Mumbai geplant und wurde wegen Corona-Einschränkungen nach Jodhpur in das berühmte Mehrangarh Fort verlegt. Der Maharadscha war als Schirmherr beteiligt, viele örtliche Sponsoren, die Stadt Stuttgart als Partnerstadt von Mumbai und das Theater am Faden unterstützten das Projekt.

Ustad Nawab Khan

Nawab Khan ist ein Meister des Santoor. Das Instrument mit 100 Saiten stammt ursprünglich aus der Volksmusik in Kaschmir und wurde später in die Reihe der Instrumente für die klassische indische Musik aufgenommen.

Nawab gehört zu einer langen Familienlinie von Hofmusikern. Er studierte unter der Leitung seines Gurus Ustad Patti Khan und des Therapiegurus / Musikwissenschaftlers Pt. Govind Kalla. So erhielt er ein umfangreiches Wissen über Geschichte und Entwicklung der indischen Raga-Musik.

Er gab und gibt Gastspiele in Europa, Kanada und Afrika und besuchte über 30 Länder, trat an vielen renommierten Orten auf.

Er arbeitet auch als Kurator, Experimentalist, Musiktherapeut und Lehrer. Für viele Dokumentarfilme hat er die Musik komponiert.

2019 gründete er die NGO Raga Welfare Foundation.