Rabaukendisco - Nachtschattengewächs

RABAUKENDISKO – drei Freunde, sechs Vokale, Catch ohne Ende. Einzig gespart wird bei dieser Band an den Vornamen: Christoph, Christoph und Christopher. Nach der letztjährigen EP, die den Titel "Leise ist kaputt" trug, erscheint nun das Debüt -Album. "Nachtschattengewächs" – eine Elektro-Pop-Ansage, Sprechgesang inklusive.RABAUKENDISKO bewegen sich zwischen Club und Storytelling. Die drei Jungs sind sich vor etlichen Jahren in der Schule über den Weg gelaufen und über Partys gleichsam Band und beste Freunde geworden.RABAUKENDISKO machen sie gemeinsam seit 2011.RABAUKENDISKO-Texte erzählen vom Coming Of Age, schlagen sich mit dem 5-jährigen Klassentreffen rum ("Im Kreis"), oder laufen nachts durch den dunklen Wald ("Zwei kleine Wölfe"). In den Texten findet sich ein außergewöhnlicher Tiefgang, der sonst eher im Genre Deutschrap aufzutreiben ist. Und immer gilt: Musikalisch versiert, dramaturgisch beschlagen und ausgesprochen frisch. RABAUKENDISKO bedienen alle Sinne - wie sonst nur Ferrero Rocher im Darkroom. Nicht unerwähnt bleiben soll überdies: RABAUKENDISKO spielten bereits auf der Fusion, dem Deichbrand und vielem mehr. Zudem gewannen sie den Oxmox-Bandcontest. Na, dann. Vom ganzen Rest überzeuge sich einfach jeder selbst.