Raben und Räuber

Das neue Programm der Liedermacherin Simone Stahl (git), begleitet von Tobias Elter (sax)

Simone Stahl, Liedermacherin aus Stuttgart, präsentiert ihr neues Programm "Räuber und Raben".

Das Texten begann Simone 2014 nach einer langen Reise; seitdem hat sie damit nicht mehr aufgehört, und auch das Reisen ist ihr im ganz gewöhnlichen Alltag treu geblieben.

Zwar nicht mehr in die Ferne, dafür aber in die Tiefe. Reisen in verschiedene Rollen, die man im Leben bekommt, sich nimmt, nicht mehr los wird und auch erst allmählich lieben lernt.

Wer sich am 3. Oktober auf das Konzert begibt wird erfahren, um welche Räuber und Raben es sich handelt und warum sie da so ein Geheimnis draus macht.

Begleitet wird Simone an diesem Abend von Tobias Elter am Saxophon.