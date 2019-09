Rabih Abou - Khalil ist ein Grenzgänger zwischen den Welten der traditionellen arabischen Musik, der europäischen Klassik bis hin zu der des offenen Jazz. Gleich einem Wanderer zwischen den Kulturen verschmilzt der im Libanon geborene und nach langem Aufenthalt in Deutschland mittlerweile in Frankreich lebende Oud-Virtuose und Komponist arabische, europäische und amerikanische Musik zu einer hochintelligenten Melange fernab jeglicher Worldmusic-Moden.

Nie mit Ohrenklappen, sondern mit wachem Geist, hoher spielerischer und kompositorischer Kompetenz und einer guten Portion Humor gelingt es ihm auf unnachahmliche Weise, die oftmals konträren Welten zu verbinden. So scharte er große Namen aus der Welt des Jazz wie Charlie Mariano, Kenny Wheeler oder Joachim Kühn um sich, aber auch Klassiker: das Ensemble Modern, das Balanescu Quartett, das Kronos Quartett oder das BBC Symphonic Orchestra.

Seine Arbeit ist so erfolgreich, dass er in einem Jahr gleich 5 mal den Jazz Award verliehen bekam, 2002 erhielt er eine Ehrenurkunde zum Preis der deutschen Schallplattenkritik für sein Gesamtwerk. Seine komplexen Kompositionen integrieren arabische Metren und Tonskalen genauso wie ausgeprägte Improvisationen. Das Ergebnis ist eine frische Musik, faszinierend komplex, mitreißend virtuos, hochsinnlich. Kongeniale Begleiter und jahrelange Weggefährten sind hierfür der US-Amerikaner Jarrod Cagwin an den Drums und der Percussion sowie der italienische Akkordeonist Luciano Biondini.