Die Race Days gehören zu den jährlichen Highlights des CVJM Steinheim e.V. und sind für alle offen, die Spaß am Carrera-Bahn fahren haben, für klein und groß!

In der ersten Januar-Woche gibt es eine riesengroße Carrera-Bahn im Gemeindehaus. Über 4 Tage hinweg kann man auf 4 Spuren Gas geben. Gefahren werden immer 8 Minuten. Tickets gibt es für 2 €. Bei der Siegerehrung kann man Pokale und andere tolle Dinge gewinnen.

Also auf was wartet ihr noch? Kommt vorbei und gebt Vollgas! Viel Spaß beim Fahren!