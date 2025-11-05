Race Days

Gemeindehaus "Arche" Nelkenstr. 16, 71711 Steinheim an der Murr

Die Race Days gehören zu den jährlichen Highlights des CVJM Steinheim e.V. und sind für alle offen, die Spaß am Carrera-Bahn fahren haben, für klein und groß!

In der ersten Januar-Woche gibt es eine riesengroße Carrera-Bahn im Gemeindehaus. Über 4 Tage hinweg kann man auf 4 Spuren Gas geben. Gefahren werden immer 8 Minuten. Tickets gibt es für 2 €. Bei der Siegerehrung kann man Pokale und andere tolle Dinge gewinnen.

Also auf was wartet ihr noch? Kommt vorbei und gebt Vollgas! Viel Spaß beim Fahren!

Freizeit & Erholung, Kinder & Familie
