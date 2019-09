Wenn Rache nicht genügt - Ein Fall für Alexander Gerlach

× Erweitern Eckhard Waasmann Wolfgang Burger

Viele Jahre ist es her, dass Gustaf, der jüngste Sohn einer wohlhabenden Heidelberger Familie, wegen Mordes an seinem Halbbruder verurteilt wurde. Gustaf beteuert seine Unschuld auch noch nach seiner Entlassung aus der Haft, und bittet Alexander Gerlach, den Fall neu aufzurollen. Der Kripochef ist skeptisch, stößt aber bei erneuten Befragungen auf ein Netz aus Lügen und Intrigen. Was geschah wirklich? Warum etwa ist Gustafs Schwester seit der Mordnacht spurlos verschwunden…