Rachel Intervention - Rachel hat Talent

Nach einer rauschenden Premiere im Berliner BKA-Theater im August 2025, präsentiert Rachel Intervention ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm endlich im Renitenztheater.

RACHEL HAT TALENT ist eine musikalische Drag-Supershow mit klassischen Rachel-Lipsync Performances, Comedy und exklusiven Livesongs – alles aus der Feder von Rachel Intervention, die auch selbst in andere Rollen schlüpft.

Die Story beginnt damit, dass Rachel zwar Talent hat, aber die Karriere einfach nicht richtig Fahrt aufnimmt. Da kommt der jungen Künstlerin ein Aufruf zu einem Talent-Casting gerade recht. Rachel nimmt teil und hofft auf ihren großen Durchbruch zum Superstar.

Kann die Drag Queen sich durchsetzen und das Casting für sich entscheiden?

In RACHEL HAT TALENT wird nicht weniger verhandelt als die große Frage nach dem Künstlerdasein – es geht um den steinigen Weg zum Erfolg und Gewissensbisse.