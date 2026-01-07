Von den Reisfeldern Chinas bis ins Silicon Valley: Der Roman »Real Americans« (dt. Tobias Schnettler) erzählt von drei Generationen einer chinesisch-amerikanischen Familie und setzt an in New York City, Silvester 1999. Lily Chen ist 22, Tochter chinesischer Einwanderer und unbezahlte Praktikantin in einem hippen Medienunternehmen. Sie verliebt sich in Matthew – charmant, privilegiert, Erbe eines Pharmaimperiums. Zwei Welten prallen aufeinander, und doch scheint alles möglich. 21 Jahre später lebt Lilys Sohn Nick mit ihr auf einer abgelegenen Insel. Als er beginnt, nach seinem Vater zu suchen, stößt er auf Geheimnisse, die alles verändern. Rachel Khongs Texte erschienen u. a. in der New York Times Book Review, The Guardian, The Cut und The Paris Review. 2018 gründete sie in San Francisco »The Ruby«, einen Arbeits- und Veranstaltungsort für Autorinnen und nicht-binäre Künstler:innen. Rachel Khong lebt in Kalifornien. Im Sommersemester 2026 hat sie eine Gastprofessur an der Universität Leipzig inne.