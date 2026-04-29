Rachel Ruysch - Die Königin der Blumenmaler

Die Königin der Blumenmaler. Rachel Ruysch – Ihre größte Liebe war die Kunst.

Alexander Schwarz (Bertha Benz) ist wieder in Sinsheim! Mit seiner neuen packenden und faszinierenden Romanbiografie einer starken Frau und Malerin, die zu Lebzeiten erfolgreicher als Rembrandt war.

Amsterdam, 1679. Jedes Mal, wenn Rachel das bunte Treiben am Dam einsaugt – den Geruch nach Salz, die Rufe der Seeleute, die fremden Sprachen – ist es, als würde sich ihr das Tor zu einer anderen Welt öffnen. Nur eins macht ihr noch mehr Freude: der Unterricht beim renommierten Blumenmaler Willem van Aelst, der der außergewöhnlich begabten jungen Frau jedoch schon bald nichts mehr beibringen kann. Als Rachel sich in den Porträtmaler Juriaen Pool verliebt, nimmt ihr Leben eine neue Wendung. Doch nicht nur legt sie auch in ihrer Rolle als zehnfache Mutter nie den Pinsel aus der Hand, sie wird sogar vom Kurfürsten Johann Wilhelm in Düsseldorf zur Hofmalerin ernannt. Und sie begegnet der Magd Emma, deren Suche nach ihrer Herkunft bald auch Rachel in einen Sog dunkler Machtkämpfe zieht.