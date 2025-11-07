Rachel Z & Omar Hakim Trio: The Sensual Tour with Rachel Z, Omar Hakim & Jonathan Toscano

Rachel Z, bekannt für ihr ausdrucksstarkes Spiel und ihre innovativen Kompositionen, präsentiert mit «Sensual» ein neues Album, das die Grenzen der zeitgenössischen Musik verschiebt und mit Elementen aus Jazz, Rock, Folk sowie Global Sounds kombiniert.

Auf ihrer Release Tour wird sie begleitet von Omar Hakim und Jonathan Toscano.

Omar ist ein legendärer Schlagzeuger mit einer über vier Jahrzehnte andauernden Karriere. Er bringt seine unvergleichliche rhythmische Expertise in das Projekt ein. Sein dynamischer und vielseitiger Stil verleiht jedem Track eine zusätzliche Tiefe und Intensität. Jonathan ist ein talentierter Bassist, der für seine melodischen und komplexen Basslinien bekannt ist, ergänzt das Ensemble mit seinem tadellosen Sinn für Timing und Musikalität. Zusammen schaffen sie eine musikalische Synergie, die sinnlich, beschwörend und tief bewegend ist. Von intimen Balladen bis hin zu ansteckenden Grooves lädt jeder einzelne Track auf eine klangliche Reise ein.

Besetzung: Rachel Z (p); Omar Hakim (dr); Jonathan Toscano (db)