Auch 2019 steigt im Tübinger Anlagenpark Deutschlands größtes politisches Umsons&Draußen Festival. Wie auch in den letzten Jahren haebn wir vier Bühnen, vor denen ihr zu Reggae, Ska, Worldmusic, Rock. Punk, Metal, Hip Hop und Elektro abfeiern könnt. Nachdem wir das Gelände um 1:00 Uhr räumen müssen gibt es viele Möglichkeiten, in Tübinger Clubs auf unseren Aftershows weiterzufeiern. Welche das sein werden, kann der Homepage (https://ract-festival.de) entnommen werden. Unter dem Motto: "Über Morgen nachdenken" könnt ihr euch in unserem politischen Rahmenprogramm infomieren und austauschen. Wir wollen mit euch über die Zukunft unserer Gesellschaft reden, sei es hier in Tübingen oder für ganz Europa. Kommt vorbei, schaut euch um, informiert euch und feiert mit uns!