Ract!festival

Kastanienallee (Jahnallee) Europastraße, 72072 Tübingen

Drei spannende Tübinger Bands spielen im Epplehaus und lassen bereits das erste Festivalfeeling und Vorfreude aufs Ract!festival aufkommen!

Skipjacks: Seit mittlerweile fast 20 Jahren DIE Tübinger Ska-Band. Ska und Punk Hand in Hand. 

Underscore: Tübinger Jugendband zwischen Pop, Progressive-Jazzrock, Musical, Glam und Punk. 

Skaparius: Neue Punkband mit Bläsern aus Stuttgart/Tübingen

Hier werden Jugendliche nicht nur unterhalten; ihnen wird vielmehr vor Augen geführt, dass kulturelles und politisches Leben nicht nur ineinander greifen, sondern auch vom Engagement des Einzelnen leben.

Am Festivalsamstag findet traditionell von 13-17 Uhr das beliebte Kinderfest statt, in Kooperation mit der Katholischen jungen Gemeinde und den Pfadfindern der DPSG Tübingen. Es gibt ein tolles Programm für die Festivalbesucher: Kinderschminken, Musik und wie jedes Jahr ein großes Stationenspiel mit verschiedenen Mal-, Bastel- und Spielangeboten wie z.B. Riesenjenga, Stoff bedrucken, Farbschleuder ... Auf einer Laufkarte können sich die Kinder die einzelnen Stationen abstempeln lassen und dafür am Ende einen eigenen Festivalbutton gestalten!

Info

Kastanienallee (Jahnallee) Europastraße, 72072 Tübingen
Festivals & Open Airs
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