Drei spannende Tübinger Bands spielen im Epplehaus und lassen bereits das erste Festivalfeeling und Vorfreude aufs Ract!festival aufkommen!

Skipjacks: Seit mittlerweile fast 20 Jahren DIE Tübinger Ska-Band. Ska und Punk Hand in Hand.

Underscore: Tübinger Jugendband zwischen Pop, Progressive-Jazzrock, Musical, Glam und Punk.

Skaparius: Neue Punkband mit Bläsern aus Stuttgart/Tübingen

Hier werden Jugendliche nicht nur unterhalten; ihnen wird vielmehr vor Augen geführt, dass kulturelles und politisches Leben nicht nur ineinander greifen, sondern auch vom Engagement des Einzelnen leben.

Am Festivalsamstag findet traditionell von 13-17 Uhr das beliebte Kinderfest statt, in Kooperation mit der Katholischen jungen Gemeinde und den Pfadfindern der DPSG Tübingen. Es gibt ein tolles Programm für die Festivalbesucher: Kinderschminken, Musik und wie jedes Jahr ein großes Stationenspiel mit verschiedenen Mal-, Bastel- und Spielangeboten wie z.B. Riesenjenga, Stoff bedrucken, Farbschleuder ... Auf einer Laufkarte können sich die Kinder die einzelnen Stationen abstempeln lassen und dafür am Ende einen eigenen Festivalbutton gestalten!