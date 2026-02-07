Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie Ihre Räder von fachkundigen Mechanikerinnen und Mechanikern kostenlos durchchecken.

Kleinere Mängel, wie etwa Bremsen einstellen, Lichtanlage überprüfen, Reifen aufpumpen, Kette ölen und ähnliches werden beim RadCheck sofort behoben. Zudem gibt es Tipps für die regelmäßige Instandhaltung und viele Informationen rund ums Radfahren.

Vor der Stadtbücherei.