Willkommen zu einer der bedeutsamsten kulturellen Errungenschaften der Menschheit!

Willkommen beim Sitzen! Das Duo RaDeschnig sitzt für den guten Zweck. Seit Wochen.

Die Verantwortung für den eigenen Alltag am guten Gewissen geparkt, begeben sich die Gewinnerinnen des Österreichischen Kabarettpreises 2019 auf die Suche nach gegenwärtigem Heldentum und finden es überall dort, wo die Umstände schlecht sind: in Pflegeberufen, Kindergärten, im Skisport und im Sumpf.

Während ihres heroischen Aktes orientieren sich die Zwillingsschwestern mit Hilfe von virtuosen Musikstücken, vorzüglicher Sprachrhythmik und vortrefflichen Choreographien an der Unterhaltungsmoral auf der untergehenden Titanic, getreu dem Motto: Draußen ist Katastrophe. Und drinnen wird gespielt.

"Säulenheilig" ist ein Programm für die Unterhaltung. Zum Wohle des Publikums.