Radikal verstehen

Der Vortrag versucht Radikalisierungsverläufe verstehbar zu machen, zeigt die Faktoren auf, die eine Radikalisierung beeinflussen und gibt eine Einführung in ideologische Grundlagen. Je nach gewähltem Themenschwerpunkt wird z. B. die Rolle der Religion im Radikalisierungsprozess aufgezeigt und eine klare Unterscheidung zwischen Ideologie und Religion herausgearbeitet. Im Themenschwerpunkt Rechtsextremismus werden ideologische Grundlagen des politischen Extremismus aufgezeigt. Was macht eine extremistische Ideologie für Jugendliche interessant und welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für den beruflichen (pädagogischen) Alltag ziehen? Welche Theorien gibt es, die Radikalisierung beschreiben und wo setzen radikalisierende Akteure an? Diese und weitere Fragen werden im Vortrag diskutiert und anhand von extremistischen Propagandamaterial herausgearbeitet.