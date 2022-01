Radio Europa kommt „Mit allen und scharf!“

Der Kontinent in concert! Am 25. Februar 2022 um 18 & 20 Uhr im Wasserschloss. Reservierung unter Tel. 07264/922-161 oder kulturamt@badrappenau.de. Eintritt 20 €.

Seit über 10 Jahren präsentiert RADIO EUROPA die wunderbare Klangvielfalt des Kontinents frei nach dem Motto „Europa von seiner schönsten Seite an einem Abend“! Mit Ihrem neuen Programm zaubern „Die virtuosen Fünf“ (Schwäbische Post) ein musikalisches Festmahl auf die Bühne, das es in sich hat.

Heiß gegart und scharf gewürzt werden die Klänge Griechenlands, Bulgariens, Frankreichs, Italiens, Schwedens, Spaniens, Maltas und vieler weiterer Länder im 5-Minuten Takt serviert. Gerade noch von finnischen Tango-Klängen entrückt, fegt ein Vivaldi a la Radio Europa über die Köpfe hinweg. Kaum erlabt an irischer Erfrischung, schon verschluckt von schwedischer Zünftigkeit. Dazu noch Soli auf Blumenvasen, während nackte Finger schamlos über Saiten rasen und Kastagnetten auf dem Balkangrill, weil´s der Küchenchef so will …

Radio Europa vermischt Bekanntes mit Kuriosem und atemberaubende Virtuosität mit tiefer Sinnlichkeit – mal nach Originalrezept, mal originell versteckt. Europa klingt wieder frisch und die Musik überwindet alle Grenzen!

Reservieren Sie gleich Ihre Tickets zum Preis von 20 € beim Kulturamt der Stadt Bad Rappenau unter 07264 922 161 oder per Email: kulturamt@badrappenau.de.

Um die Abstände besser einhalten zu können findet am 25. Februar 2022 um 18.00 Uhr und um 20.00 Uhr eine Veranstaltung ohne Pause im Dachgeschoss des Wasserschlosses statt.

Es gelten die 2G+ Regeln und Maskenpflicht auch während der Veranstaltung.