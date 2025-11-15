Radio Freispiel Punk Konzert: Wärters Schlechte + Gaffa + Eins.Eins.Luxus

1991: Punk ́s not dead! Schon damals ziemlich abgedroschen. Dessen ungeachtet begannen im Stuttgarter Hinterland ein paar junge Punkrocker als WÄRTERS SCHLECHTE ihren musikalischen Vorbildern nachzustümpern -mal mehr,mal weniger erfolglos.

2021: etwa ein Dutzend Besetzungswechsel drei Bundeskanzler und tausende zertrampelter Sahnebonbons später sind die WÄRTERS noch immer nicht zum Aufgeben bereit und stänkern von der Bühne gegen alles was ihnen nicht passt. - YOU ́LL NEVER KEEP US QUIET! - Der Slogan ist Programm. 30 Jahre Punk - da ergeben sich auch abseits der bereits erwähnten Besetzungswechsel einige Veränderungen. So ist der chaotisch/dilettantische Rumpelpunk der Anfangstage einer Mischung aus Streetpunk und Hardcore gewichen, die hin und wieder mal Richtung ́77er Punk oder Ska schielt. Oder (hüstel) Metal. Textlich hat man noch nie ein Blatt vor den Mund genommen, sei es Gesellschaft, Politik oder aktuelle Entwicklungen in der Punkszene – die WÄRTERS bringen ihre Haltung stets klar zum Ausdruck. Besonders muss an dieser Stelle das Thema „Grauzone“ erwähnt werden: mit diesem Scheißdreck haben WÄRTERS SCHLECHTE nichts zu tun und sagen lieber Auftritte ab als sich mit irgendwelchen rechtsoffenen Arschlöchern die Bühne zu teilen!!! ‘nuff said.

So wichtig die eindeutige Politische Positionierung ihnen auch ist, WÄRTERS sind keine verbiesterten Spaßbremsen. Spiefreude, Intensität und nicht zuletzt die eine oder andere kleine Blödelei auf der Bühne sind es, die einen WÄRTERS SCHLECHTE-Auftritt am Ende ausmachen. Spaß und Bier sind also nicht verboten!