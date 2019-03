Radioshow Nr. 2

Eine Reise in die Ohren der jungen Demokratie

Das Radio läuft beim Autofahren oder Kochen im Hintergrund mit, liefert Unterhaltung, Zerstreuung und Informationen – und manchmal eine unverhoffte Begegnung mit etwas Neuem. Dass es nach dem Zweiten Weltkrieg, als Europa in Trümmern lag, ein essentielles Mittel der Demokratisierung und gesellschaftspolitischen „Reeducation“ war, ist im Bewusstsein kaum mehr präsent.

Künstler*innen wie Ingeborg Bachmann und Hans Werner Henze, deren Oper Der Prinz von Homburg am 17.3. an der Staatsoper Premiere feiert, schickten damals mit poetisch visionären Worten und Klängen neue geistige Nahrung für alle in den Äther. Gleichzeitig erforschten Komponisten wie Karlheinz Stockhausen anhand von Radiotechnik bislang ungekannte Mittel der Klangerzeugung und brachen auf diese Weise radikal mit der Klangwelt der Vätergeneration. Sie alle definierten mit ihren innovativen Vorstößen ein missbrauchtes Medium neu und bahnten einem demokratischen Selbstverständnis den Weg.

„Freifunker FM“, die zweite Radio Show der Spielzeit 2018/19 steigt mit dem Publikum ins Klangzentrum der Oper hinab, holt Ursendungen und pionierhafte Musikwerke aus den Archiven und taucht gemeinsam mit Musiker*innen und Expert*innen der Medien- und Musikgeschichte in die Rundfunkwelt der Nachkriegsjahre ein.