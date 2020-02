Radioshow Nr. 5

Das kleine Format auf der großen Bühne. Dreimal im Jahr laden wir maximal 100 Gäste an einem Sonntagabend in den Zuschauerraum des Opernhauses, um in dieser intimen Atmosphäre gemeinsam Musik zu hören, über Musik zu sprechen, Zusammenhänge herzustellen und Verbindungen zu konstruieren. Ein Format zwischen Feature und Hörspiel, Konzert und Diskurs, Livemusik und Raritäten, Elektronik und Performance. Immer analog und immer digital.